Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ile yolda yürüyen vatandaşlar, su birikintileri ve sağanak dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Samsun 'un Bafra ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden sağanak sonucu bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA

Samsun, Bafra, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun gündem haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.