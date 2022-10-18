Samsun gündem haberleri | Kavak Kaymakamı Atar'dan Müftü Belen'e Ziyaret

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, İlçe Müftüsü Yakup Belen'i ziyaret ederek Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti.

Müftü Yakup Belen, Şube Müdürü Halil Ede ve diğer müftülük personeli tarafından kapıda karşılanan Kaymakam Atar, konuşmasında, "Müftü Belen nezdinde tüm din görevlilerinin Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftalarını tebrik ederek, her iki hafta nedeniyle Kavak ilçesindeki camilerde yapılan etkinliklerin hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kaymakam Atar'a Diyanet İşleri Başkanlığının tema kitabı olan Peygamberimiz, Cami ve İrşat kitabını takdim eden Müftü Belen, ilçede yapımı devam eden müftülük hizmet binası ve camiler ile 4-6 yaş grubu yatılı Kur'an kursu faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, müftülük personeli de hazır bulundu.