Son dakika haberi! SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi! SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

22.09.2022 11:20

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan kara yolunda 1'i hafif ticari araç 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan kara yolunda 1'i hafif ticari araç 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında ilçedeki Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. Ordu istikametine giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, etkili yağış sonrası kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobilin de çarpmasıyla 1'i hafif ticari araç 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza oluştu. Kazada hasar gören araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşım aksarken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 1 saat sonra normale döndü.

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Kaynak: DHA

Tekkeköy, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
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