Samsun gündem haberleri: Samsun'da aranan 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun gündem haberleri: Samsun'da aranan 24 şüpheli yakalandı

10.10.2022 11:24
Samsun gündem haberleri: Samsun'da aranan 24 şüpheli yakalandı

Edinilen Samsun haberine göre Samsun'da haklarında arama kararı bulunan 24 şüpheli yakalandı.

Samsun'da haklarında arama kararı bulunan 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde aranan kişilerin yakalanması amacıyla Samsun merkez ve ilçelerinde 79 ekip ve 188 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 24 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun gündem haberleri: Samsun'da aranan 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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