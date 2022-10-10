İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun gündem haberleri: Samsun'da aranan 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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