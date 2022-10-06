Bafra Doğanca Mahallesi'nde 4 kişinin uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine 5 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, bir ikamet ve eklentileri ile mısır tarlasında yapılan aramada 360 kilogram esrar, 354 kök Hint keneviri ile silahlar ele geçirilmişti. Operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.???????

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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