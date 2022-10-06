Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

06.10.2022 16:35

Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.K, ablaları A.K. ve E.K. ile yeğeni S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bafra Doğanca Mahallesi'nde 4 kişinin uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine 5 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, bir ikamet ve eklentileri ile mısır tarlasında yapılan aramada 360 kilogram esrar, 354 kök Hint keneviri ile silahlar ele geçirilmişti. Operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.???????

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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