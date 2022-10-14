Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada sürücüsü Selçuk E. ile diğer otomobil içerisinde bulunan Canan S., Beytullah K., Emine Ç., ve Esengül S. yaralandı. Yaralılardan Esengül S'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Çarşamba, Esengül, Selçuk, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun gündem haberleri: Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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