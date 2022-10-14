Samsun gündem haberleri: Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun gündem haberleri: Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

14.10.2022 15:26
Samsun gündem haberleri: Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Samsun haberler... Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ayvacık-Çarşamba karayolunda dün akşam Çarşamba istikametine seyir halinde olan Selçuk E. (21) idaresindeki 78 SR 704 plakalı otomobil, Çarşamba istikametine dönmek isteyen Olcay Ç. (23) idaresindeki 55 FZ 525 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüsü Selçuk E. ile diğer otomobil içerisinde bulunan Canan S., Beytullah K., Emine Ç., ve Esengül S. yaralandı. Yaralılardan Esengül S'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Esengül, Selçuk, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun gündem haberleri: Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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