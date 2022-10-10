Samsun gündem haberleri... Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
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Samsun gündem haberleri... Samsun'dan kısa kısa

10.10.2022 17:11
Samsun gündem haberleri... Samsun'dan kısa kısa

Samsun haberleri: Eski Kavak Belediye Başkanı İsmail Öztürk'ün eşi Nahide Öztürk 76 yaşında vefat etti.

Eski Kavak Belediye Başkanı İsmail Öztürk'ün eşi Nahide Öztürk 76 yaşında vefat etti.

Nahide Öztürk, öğle namazına müteakiben Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ağalı Deresi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Öztürk'ün yakınları ile Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bazı kamu görevlileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Karşıyaka Mahallesi'ne yeni cami

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu yeni cami yapımı için yıkılan Karşıyaka Camisi'nin yıkım sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Nurlu, 1967 yılında yapılan ve artık yetersiz hale geldiği için yenisi yaptırılmak üzere yıkılan Karşıyaka Mahallesi Camisi alanını ziyaret ederek burada Karşıyaka Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan Bozkurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozkurt, yapılacak caminin 240 metrekare inşaat alanına sahip olacağını belirterek, "Yaklaşık 1200 metrekare kullanım alanına sahip olacak ve 4 katlı inşa edeceğimiz camimizde Kur'an kursu ve sosyal alan olarak kullanılacak alanlar da bulunacak. Camimiz yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak." dedi.

Bozkurt, cami yapımı için hayırseverlerden destek istedi.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu ise "Havza halkımızın dayanışma ve yardımlaşma duygusunun yoğunluğunu daha önceki cami inşaatlarımızda ve yardım seferberliklerinde gördük. Eminim ki yardımsever Havza halkı bu camimizin de bir an evvel tamamlanması için elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

İsmail Öztürk, Karşıyaka, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun gündem haberleri... Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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