Samsun gündem haberleri | Samsun'dan kısa kısa

Çarşamba Belediyesinin, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), POMEM, bekçilik ve askeri okullara girmek isteyen gençler için açtığı Spor Akademisi Hazırlık Kursları devam ediyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan hazırlık kurslarında 29. Dönem POMEM eğitimleri devam ediyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Spor Akademisi Hazırlık Kurslarının 2020 yılından beri faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yüzde 55'lik bir başarı oranına sahip olduklarına işaret eden Doğan, "Birçok genç kardeşimiz mesleğe ilk adımlarını atmış bulundu. Bu hususta çok mutlu ve gururluyuz. 29. Dönem POMEM'e hazırlanan gençlerimiz için de kurslarımız devam ediyor aynı zamanda kayıt almayı da sürdürüyoruz. Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımızda uzman antrenör ve diyetisyen kadromuz ile kursiyerlerimize eğitimler veriyoruz. Kondisyonlarını artırma yönünde yoğunlaşmış bir antrenman programımız var. Böylelikle parkur sürelerini azaltmayı hedefliyoruz. Bu zamana kadar güzel başarılar elde ettik. Bundan sonra da öyle olması için çalışıyoruz." dedi.

Doğan, gençleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu

Bafra Belediyesinin öncülüğünde yapılacak "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra" başlıklı sempozyum 3- 6 Kasım tarihlerinde Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın Onur Kurulunda yer alacağı sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanlığını Milli Savunma Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Köse yapıyor.

Çok sayıda üniversiteden akademisyenin yer alacağı sempozyum süresince Bafra'nın tarihi, idari, demografik ve ekonomik durumu ve sosyal yönleri ele alınacak.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra, Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle bilimsel bir ortamda konuşulacak. Bu içerikte yapılan ilk bilimsel etkinlik olma vasfına sahip olacak. Sempozyum boyunca alanında uzman bilim insanları tarafından sunulup tartışılacak Bafra tarihine ait bildiriler sempozyum sonrasında kitap halinde yayınlanacak." dedi.

Kavak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü programı ertelendi

Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan, 19 Ekim 2015 tarihinden beri Kavak'ta düzenli kutlanan Muhtarlar Günü programının ertelendiğini bildirildi.

Kahyan, Muhtarlar Günü programını erteleme kararını 60 mahalle muhtarı ile birlikte Ankara'ya davet edilmeleri gerekçesiyle aldıklarını söyledi.

Ankara Akay Kavşağı'nda açılışı yapılacak Muhtar Evi ile Muhtar Hizmetler Binasının toplu temel atma programına davet edildiklerini belirten Kayhan, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün daveti üzerine ilçemizden 60 muhtar ile Ankara'ya gideceğiz. Muhtarlar Günü'nün kutlanacağı 19 Ekim'de Ankara'da olacağız." dedi.