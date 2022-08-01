Samsun gündem haberleri: SBB Başkanı İsmail Demir Samsun'da

- SBB Başkanı İsmail Demir Samsun'da

SAMSUN - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma SanayiBaşkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun temaslarına başladı.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak için Samsun'a gelen Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sabah ilk ziyaretini Samsun Valiliği'ne yaptı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk tarafından karşılanan İsmail Demir, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Şeref defterinin imzalanmasının ardından valilik makama geçen Prof. Dr. İsmail Demir, protokol üyeleri burada birbirlerine çeşitli hediyeler taktim ettiler. Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun'da ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde "15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı"na katılacak. Demir ayrıca Samsun'da TEKNOPARK'ı ziyaret ettikten sonra savunma sanayii firmalarında incelemelerde bulunacak.