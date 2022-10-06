Samsun gündem haberleri | Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası seçimi yapıldı - Son Dakika
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Samsun gündem haberleri | Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası seçimi yapıldı

06.10.2022 19:26
Samsun gündem haberleri | Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası seçimi yapıldı

Samsun gündem haberi | Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) komite seçimi gerçekleştirildi.

Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) komite seçimi gerçekleştirildi.

Seçimde, Vezirköprü TSO'nun mevcut yönetim kurulu başkanı Abdülkadir Fişekci'nin yanı sıra Ferruh Cebeci ve Uğur Yazıcı'nın listeleri oylandı.

Mevcut 392 üyeden 350'sinin 6 komite üyesi için oy kullandığı seçimi 5 komitede Abdülkadir Fişekci, 1 komitede ise Ferruh Cebeci'nin listesi önde tamamladı.

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Kaynak: AA

Uğur Yazıcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun gündem haberleri | Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası seçimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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