Samsun gündem haberleri | Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası seçimi yapıldı
06.10.2022 19:26
Samsun gündem haberi | Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) komite seçimi gerçekleştirildi.
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) komite seçimi gerçekleştirildi.
Seçimde, Vezirköprü TSO'nun mevcut yönetim kurulu başkanı Abdülkadir Fişekci'nin yanı sıra Ferruh Cebeci ve Uğur Yazıcı'nın listeleri oylandı.
Mevcut 392 üyeden 350'sinin 6 komite üyesi için oy kullandığı seçimi 5 komitede Abdülkadir Fişekci, 1 komitede ise Ferruh Cebeci'nin listesi önde tamamladı.
Kaynak: AA
Uğur Yazıcı, Güncel, Son Dakika
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