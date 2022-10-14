Samsun haber! Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Samsun haber! Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

14.10.2022 22:14
Samsun haber! Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun haberleri: Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre saat 21.00 sıralarında Volkan Ş. idaresindeki 55 LF 306 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kenardaki ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücüsü, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haber! Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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