Samsun haber... Kavak Kaymakamı Atar İl Milli Eğitim Müdürü Ağar'ı kabul etti - Son Dakika
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Samsun haber... Kavak Kaymakamı Atar İl Milli Eğitim Müdürü Ağar'ı kabul etti

19.10.2022 12:40
Samsun haber... Kavak Kaymakamı Atar İl Milli Eğitim Müdürü Ağar'ı kabul etti

Samsun gündem haberi: Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Kavak Kaymakamı Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Kavak Kaymakamı Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çeşitli proje ve çalışmalar hakkında bilgi veren Dr. Ağar, okullarda eğitim öğretim seviyesinin yükseltmesi, kırsalda atıl halde duran okulların değerlendirilmesi gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Atar İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ağar'a teşekkür etti.

Kendisinin de zaman zaman okul ziyaretinde bulunduğunu belirten Kaymakam Atar, öğrencilere ders konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunduğunu aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ağar'ın Kaymakam Atar'a yaptığı ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük'te bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Samsun haber... Kavak Kaymakamı Atar İl Milli Eğitim Müdürü Ağar'ı kabul etti - Son Dakika

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