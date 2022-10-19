Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Atar İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ağar'a teşekkür etti.

Ziyarette Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çeşitli proje ve çalışmalar hakkında bilgi veren Dr. Ağar, okullarda eğitim öğretim seviyesinin yükseltmesi, kırsalda atıl halde duran okulların değerlendirilmesi gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Samsun haber... Kavak Kaymakamı Atar İl Milli Eğitim Müdürü Ağar'ı kabul etti - Son Dakika

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