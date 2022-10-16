Samsun haber | Samsun'da 15 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun haber | Samsun'da 15 kilo kubar esrar ele geçirildi

16.10.2022 10:32
Samsun haber | Samsun'da 15 kilo kubar esrar ele geçirildi

Samsun haberi... Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları doğrultusunda Gülyazı Mahallesi'nde M.P.'ye (42) ait eve ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 15 kilogram kubar esrar maddesi ve saksıda dikili skunk bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili M.P. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun haber | Samsun'da 15 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haber | Samsun'da 15 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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