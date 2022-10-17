Samsun haber... Samsun'da 239 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Samsun haber... Samsun'da 239 araç trafikten men edildi

17.10.2022 12:30
Samsun haber... Samsun'da 239 araç trafikten men edildi

Samsun 3. sayfa haberi | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-17 Ekim tarihleri arasında 14 bin 218 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 921 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 239 araç trafikten men edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-17 Ekim tarihleri arasında 14 bin 218 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 921 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 239 araç trafikten men edildi.

14-17 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

239 araç trafikten men

Trafik ve asayiş yönünden 14 bin 218 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 921 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 239 araç trafikten men edildi.

54 aranan şahıs yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan uygulamalarda 24 bin 216 şahsın GBT sorgusu yapılarak 54 aranan şahıs yakalandı, 1 şahıs gözaltına alındı, 13 şahsa adli işlem yapıldı, 54 şahsa idari işlem yapıldı. 235 iş yeri kontrol edilerek 8 iş yerine işlem yapıldı, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 115 adet mermi, 64 adet kesici/delici alet, 1,27 g kannabinoid, 41,60 g metamfetamin, 10 bin 163,44 g esrar, 0,80 g kokain, 6,18 g Hint keneviri, 7 adet esrarlı sigara, 427 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun haber... Samsun'da 239 araç trafikten men edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haber... Samsun'da 239 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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