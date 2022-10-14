Kentteki bir sürücü kursunda verilen eğitimde, "Aşırı ve Uygunsuz Hızla Mücadele", "İncinebilir Yol Kullanıcılarının Korunması", "Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi", "Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanmama" ve "Alkollü Araç Kullanmama" eğitimi verildi.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun haber! Samsun'da aday sürücülere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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