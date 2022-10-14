Samsun haber! Samsun'da aday sürücülere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun haber! Samsun'da aday sürücülere trafik eğitimi verildi

14.10.2022 16:32
Samsun haber! Samsun'da aday sürücülere trafik eğitimi verildi

Samsun haberine göre Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sürücü adaylarına trafik eğitimi verdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sürücü adaylarına trafik eğitimi verdi.

Trafik timleri, trafik kazalarının azaltılması amacıyla yürütülen "Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan Projesi" kapsamında, aday sürücülerle bir araya geldi.

Kentteki bir sürücü kursunda verilen eğitimde, "Aşırı ve Uygunsuz Hızla Mücadele", "İncinebilir Yol Kullanıcılarının Korunması", "Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi", "Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanmama" ve "Alkollü Araç Kullanmama" eğitimi verildi.

Jandarmanın, sürücü kursu dönemlerinde trafik eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Samsun haber! Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Samsun haber! Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı 20 elektrikli otobüsü bakanlık karşılayacak 20 elektrikli otobüsü bakanlık karşılayacak Demir: 'İkinci 20 elektrikli otobüsü bakanlık karşılayacak' Demir: 'İkinci 20 elektrikli otobüsü bakanlık karşılayacak'
Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haber! Samsun'da aday sürücülere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:52 Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi
21:48 Siyasi parti liderleri maden ocağı patlaması ile ilgili mesaj paylaştı!
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
21:29 CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti! Uzun zamandır küs oldukları biliniyor
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 23:16:22. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun haber! Samsun'da aday sürücülere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement