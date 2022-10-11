Samsun haber! Samsun'da bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun haber! Samsun'da bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

11.10.2022 13:23
Samsun haber! Samsun'da bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Samsun gündem haberi | Samsun'un İlkadım ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü silahla tehdit edip taksiyi gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü silahla tehdit edip taksiyi gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin 55 T 0064 plakalı ticari taksiyi sürücüsü H.T'ye pompalı tüfek doğrultarak gasp ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Taksiyle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu Samsun- Ankara kara yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin 17 yaşındaki Rahman A. olduğu belirlendi.

Zanlı, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haber! Samsun'da bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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