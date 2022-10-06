Samsun haber! Samsun'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Samsun haber! Samsun'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

06.10.2022 17:07

Edinilen Samsun haberine göre Samsun'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim olduSAMSUN Samsun'da 3 katlı bir binanın çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Samsun'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

SAMSUN Samsun'da 3 katlı bir binanın çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Çatı ve burada bulunan eşyalar küle döndü.

Yangın, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kılıçarslan Sokak'taki 3 katli bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman ve Perihan Eyüpoğlu çifti evlerinde otururken bir anda çatıda patlama sesi duydu. Panikle dışarı çıkan çift, çatılarının yandığını görünce itfaiye ekipleri haber verdi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede yayıldı. Simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın mahalline gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Evlerinin çatı katının yandığını anbean izleyen Perihan Eyüpoğlu zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Yangın sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı ve buradaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kadıköy, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun haber! Samsun'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika

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