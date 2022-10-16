Samsun haber... Samsun'da evlerinde kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun haber... Samsun'da evlerinde kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

16.10.2022 13:40
Samsun haber... Samsun'da evlerinde kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Samsun haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda evlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda evlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ile Çarşamba JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenledi.

A.P'nin (70) Gülyazı Mahallesi'ndeki evi ile oğulları M.P. (42) ve M.P'nin (44) Çay Mahallesi'ndeki evlerinde arama yapan ekipler 14,2 kilo kubar esrar maddesi, 1 kök skunk bitkisi ve 91,52 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Operasyonda, baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Kenevir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haber... Samsun'da evlerinde kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haber... Samsun'da evlerinde kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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