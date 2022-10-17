Narenciye yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Narenciye yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

17.10.2022 14:26

Samsun'un Havza ilçesinde narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara'dan Samsun yönüne giden İbrahim Verdi (27) idaresindeki 19 ADD 630 plakalı narenciye yüklü tır, Tüneller mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Verdi ile yanındaki Orhan Çolak, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun kenarına dökülen narenciyelerin toplanması ve devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

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