Ankara haberleri: Emek ve Meslek Örgütlerinin Hayatını Kaybeden 41 Madencinin Ankara'daki Anmasına Polis İzin Vermedi, Çok Sayıda Gözaltı Yaptı

Kaynak: AA

Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Narenciye yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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