Samsun haber | Samsun'da sağanak yağış...Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun haber | Samsun'da sağanak yağış...Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

08.10.2022 13:59

Gelen Samsun haberine göre Samsun'da sağanak yağış...Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadıSAMSUN Samsun'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da sağanak yağış...Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

SAMSUN Samsun'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bugün öğle saatlerinde gök gürültüsünün ardından aniden sağanak başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak ve ağaç altlarına sığınırken, meydanda kalan vatandaşlar ise sağa-sola kaçıştı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle birçok cadde, sokak ve bulvarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da hava sıcaklıklarının 14 dereceye kadar düşmesi tahmin edilirken, yağışların da perşembe gününe kadar aralıklı olarak devam etmesi öngörülüyor. Ayrıca meteorolojiden yapılan uyarılarda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Kastamonu, Tokat ile Amasya'nın batısı, Çorum'un doğusu, Samsun'un güney kesimleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Kastamonu, Tokat ile Amasya'nın batısı, Çorum'un doğusu, Samsun'un güney kesimleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Salgın döneminde hobi olarak başladığı su kabağı süslemesi mesleği oldu Salgın döneminde hobi olarak başladığı su kabağı süslemesi mesleği oldu Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da su kanalına devrilen otomobilde bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da su kanalına devrilen otomobilde bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Amasya, Samsun, Çorum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haber | Samsun'da sağanak yağış...Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
15:59 Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı
15:59 Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.
15:12 Hastanede yaşlı kadına yapılan işkenceyi ortaya çıkaran çalışandan akılalmaz sözler: İzleyip alay ediyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 17:21:33. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun haber | Samsun'da sağanak yağış...Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement