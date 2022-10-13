Samsun haber... Samsun'da tilkiler için kuduza karşı havadan aşı yemi atılacak - Son Dakika
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Samsun haber... Samsun'da tilkiler için kuduza karşı havadan aşı yemi atılacak

13.10.2022 15:50
Samsun haber... Samsun'da tilkiler için kuduza karşı havadan aşı yemi atılacak

Edinilen Samsun haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığının yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele için başlattığı "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" Projesi kapsamında Samsun'da tilkiler için havadan aşı yemi atılacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele için başlattığı " Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" Projesi kapsamında Samsun'da tilkiler için havadan aşı yemi atılacağı bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" adlı Avrupa Birliği projesinin uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

Proje kapsamında kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü alanlarda yılda iki kez olmak üzere üç yıl havadan aşılama çalışması yürütüldüğünü belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Samsun'da yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacaktır. Yaban hayatında özellikle tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatlarının yüksek olması sebebi ile aşılanması planlanmıştır. Samsun'da aşılama çalışması 14 Ekim günü başlayacaktır. Vatandaşların, havadan atılan aşılı yem bulduğunda kesinlikle dokunmamaları, özellikle çocukların bu aşılı yemlere dokunmamaları, kapsülün içindeki aşı göze veya ciltteki açık bir yaraya temas ederse, temas noktalarının su ve sabun ile yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir."

Sağlam, bu yemlerin sadece tilkilerde bağışıklık oluşturacak şekilde hazırlandığını belirterek, "Aşı yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince köpeklerin başıboş bırakılmaması ve aşılı yemlerin köpekler tarafından yenmesi engellenmelidir. Yemlerin vatandaşlar tarafından bahçelerinde bulunması halinde, direkt temastan kaçarak eldiven veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için bir veteriner hekime veya sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Samsun, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haber... Samsun'da tilkiler için kuduza karşı havadan aşı yemi atılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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