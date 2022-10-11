Samsun haber! Samsun'da uyuşturucu ticaretinden bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun haber! Samsun'da uyuşturucu ticaretinden bir kişi tutuklandı

11.10.2022 17:30
Samsun haber! Samsun'da uyuşturucu ticaretinden bir kişi tutuklandı

Samsun 3. sayfa haberine göre Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun haber! Samsun'da uyuşturucu ticaretinden bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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