Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun haber! Samsun'da uyuşturucu ticaretinden bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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