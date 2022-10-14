Samsun haberi! Havza AK Parti İlçe Başkanlığından Havza TSO'ya ziyaret - Son Dakika
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Samsun haberi! Havza AK Parti İlçe Başkanlığından Havza TSO'ya ziyaret

14.10.2022 12:44
Samsun haberi! Havza AK Parti İlçe Başkanlığından Havza TSO'ya ziyaret

Samsun gündem haberi... SAMSUN (AA) AK Parti Havza İlçe teşkilatı tarafından genel kurul süreci tamamlanan Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimine ziyarette bulunuldu.

SAMSUN (AA) AK Parti Havza İlçe teşkilatı tarafından genel kurul süreci tamamlanan Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimine ziyarette bulunuldu.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve beraberindeki heyet, Havza TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Havza TSO Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarette Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Meclis Başkanı Mustafa Başaran, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile görüşen İlçe Başkanı Kayan, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için her türlü işbirliğine açık olduklarını belirterek, "Öncelikle sizleri tebrik ediyor tamamlanan genel kurulun sonuçları itibari ile ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Havza TSO Meclis Başkanı Mustafa Başaran ise ziyaretten ötürü duymuş olduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Havza İlçe Yönetimine teşekkür etti.

Acar'da, "Amacımız ilçemize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmek. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz."diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hisarcık, AK Parti, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haberi! Havza AK Parti İlçe Başkanlığından Havza TSO'ya ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun haberi! Havza AK Parti İlçe Başkanlığından Havza TSO'ya ziyaret - Son Dakika
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