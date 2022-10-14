Samsun haberi: Havza'da KYK yurtlarında afet eğitimi verildi - Son Dakika
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Samsun haberi: Havza'da KYK yurtlarında afet eğitimi verildi

14.10.2022 12:34
Samsun haberi: Havza'da KYK yurtlarında afet eğitimi verildi

Samsun bölgesinden gelen habere göre SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarında personel ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarında personel ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

2022 yılı "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" faaliyetleri kapsamında, Havza'da bulunan KYK kız ve erkek öğrenci yurtlarında personel ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik temel afet bilinci eğitimi verilerek bina tahliye tatbikatı yapıldı.

İki yurt binasında ayrı ayrı verilen eğitimde katılımcılara afet türleri, afetin etkileri, insanların yaşadığı mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından saat 21.00'de çalan alarm ile bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

KYK Havza Öğrenci Yurdu Müdürü Elmas Eryiğit Gümüşçü, eğitim ile olası afetlere karşı hazırlıklı olma ve KYK yurtlarında kalan öğrencilerde afet bilinci oluşturmak için bu eğitimin vereldeğini belirtti.

KYK Havza Erkek Öğrenci Yurdundaki eğitime ise Havza Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, Havza Gençlik Müdürü Burak Becer ve KYK Yurt Müdür Yardımcısı Gökhan Başaran da katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haberi: Havza'da KYK yurtlarında afet eğitimi verildi - Son Dakika

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