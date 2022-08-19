Samsun haberi: Havza Müftülüğünde umre turları için kayıtlar başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun haberi: Havza Müftülüğünde umre turları için kayıtlar başladı

19.08.2022 16:14
Samsun haberi: Havza Müftülüğünde umre turları için kayıtlar başladı

Gelen Samsun haberine göre Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Kovid-19 nedeniyle ara verilen umre turlarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeniden başlatıldığını bildirdi.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Kovid-19 nedeniyle ara verilen umre turlarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeniden başlatıldığını bildirdi.

Nurlu, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre turlarıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Tur kayıtlarının yeniden başladığını anlatan Nurlu, "Diyanet İşleri Başkanlığımızca 9 farklı kategoride tur seçeneği oluşturuldu. Vatandaşlarımız uzman hocalar rehberliğinde kutsal toprakların manevi havasını soluyabilecek. Umrede yaş sınırı ve Kovid-19 aşısı olma şartı aranmayacak. Bütün bunlar ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor ama yine de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

Nurlu, umreye gitmek isteyenlerin İlçe Müftülüğüne başvurabileceklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ve Mehmet Görmez'den Erbaş'a ziyaret Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ve Mehmet Görmez'den Erbaş'a ziyaret Havza'da 1500 erkeğe KADES ve kadına karşı şiddet bilgilendirmesi yapıldı Havza'da 1500 erkeğe KADES ve kadına karşı şiddet bilgilendirmesi yapıldı Havza Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor Havza Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haberi: Havza Müftülüğünde umre turları için kayıtlar başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
16:16 Altın uzmanından şaşkına çeviren tahmin: Altında astronomik bir artış bekleniyor
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:30:06. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun haberi: Havza Müftülüğünde umre turları için kayıtlar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement