Samsun haberi: Havza Müftülüğünde umre turları için kayıtlar başladı

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Kovid-19 nedeniyle ara verilen umre turlarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeniden başlatıldığını bildirdi.

Nurlu, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre turlarıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Tur kayıtlarının yeniden başladığını anlatan Nurlu, "Diyanet İşleri Başkanlığımızca 9 farklı kategoride tur seçeneği oluşturuldu. Vatandaşlarımız uzman hocalar rehberliğinde kutsal toprakların manevi havasını soluyabilecek. Umrede yaş sınırı ve Kovid-19 aşısı olma şartı aranmayacak. Bütün bunlar ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor ama yine de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

Nurlu, umreye gitmek isteyenlerin İlçe Müftülüğüne başvurabileceklerini kaydetti.