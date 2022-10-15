Samsun haberi... Kavak Kaymakamı Atar'dan taş ocağında inceleme

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Emirli Mahallesinde faaliyet gösteren Yeşilırmak Taş Ocağında incelemelerde bulundu.

Taş ocağı çalışanları ile bir müddet sohbet eden Kaymakam Atar, taş ocağı işletmecisi Murat Evecen'den çalışmalar, talep ve sorunlar hakkında bilgi aldı.

Bartın Amasra'da meydana gelen patlamada vatandaşların yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden Kaymakam Atar, "Patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımız helal ekmeğini kazanmanın peşinde idi. Patlamada vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzdü. Rabbim rahmet etsin. Mekanları Cennet olsun. Geride kalanlarına sabır versin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Burada iş güvenliği tedbirlerimizi alalım." dedi.

Ziyaretinden, incelemelerinden ve iş güvenliği konusunda verdiği öneri ve açıklamalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Evecen Kaymakam Atar'a teşekkür etti.

Evecen, verdiği bilgide iş güvenliğine her şeyden önce önem verdiklerini kaydetti.