Samsun haberi! Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun haberi! Kavak'tan kısa kısa

06.10.2022 16:24
Samsun haberi! Kavak'tan kısa kısa

Samsun haberler: Kavak Müftüsü Yakup Belen, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftaları dolayısıyla Kaymakam Faruk Atar'ı ziyaret etti.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftaları dolayısıyla Kaymakam Faruk Atar'ı ziyaret etti.

Ziyarette Belen, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevleri haftaları dolayısıyla yaptıkları ve yapacakları etkinlikler hakkında bilgi vererek, Mevlid-i Nebi Haftası için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir temanın belirlendiğini, bu yılki temanın ise "Peygamberimiz, cami ve irşat" olduğunu kaydetti.

Atar da Müftü Belen'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, tüm din görevlilerinin ve İslam aleminin Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftasını kutladı.

Ziyaret sonunda Belen, Atar'a Mevlid-i Nebi kitabı takdim etti.

Ziyarette müftülük şube müdürü Halil Ede de bulundu.

Kavak Ziraat Odasından üzüm asmasında "erken budama" uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere üzüm asmalarında erken budama yapılmaması uyarısında bulundu.

Aslankaya, yaptığı açıklamada, üzümde miktar ve kaliteyi artırmak için budamanın tekniğine uygun ve zamanında yapılması gerektiğini söyledi.

Kış budamasında asmanın yaprağını dökmüş ve dinlenme döneminde olması gerektiğine dikkati çeken Aslankaya, "Bazı üzüm üreticilerimiz hasattan hemen sonra asma yaprağını dökmeden budama yapıyor. Zamansız yapılan bu budama, asmanın kış soğuklarından zarar görmesine neden olmaktadır. Bu dönemde asmada su ve besin maddesi faaliyeti devam etmektedir. " dedi.

Asmadaki budamanın yıllık sürgünlerin tamamen kahverengi olup odunlaştığı dönemden gözlerin uyanmasına 15 gün kalana kadarki dönemde yapılması gerektiğine anlatan Aslankaya, üreticilerimizin detaylı bilgiyi tarım ve orman müdürlükleri ile serbest ziraat mühendislerinden alabileceklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Edirne haberleri: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Edirne'de konferansa katıldı Edirne haberleri: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Edirne'de konferansa katıldı Farklı mimarilerin kesiştiği 'Ulu Camisi' (2) Farklı mimarilerin kesiştiği 'Ulu Camisi' (2)
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Belen, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haberi! Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözü yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı canlı anlatım! İlk düdük geldi
20:32 Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 22:38:26. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun haberi! Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement