Samsun haberi! Kavak'tan kısa kısa

Kavak Müftüsü Yakup Belen, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftaları dolayısıyla Kaymakam Faruk Atar'ı ziyaret etti.

Ziyarette Belen, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevleri haftaları dolayısıyla yaptıkları ve yapacakları etkinlikler hakkında bilgi vererek, Mevlid-i Nebi Haftası için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir temanın belirlendiğini, bu yılki temanın ise "Peygamberimiz, cami ve irşat" olduğunu kaydetti.

Atar da Müftü Belen'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, tüm din görevlilerinin ve İslam aleminin Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftasını kutladı.

Ziyaret sonunda Belen, Atar'a Mevlid-i Nebi kitabı takdim etti.

Ziyarette müftülük şube müdürü Halil Ede de bulundu.

Kavak Ziraat Odasından üzüm asmasında "erken budama" uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere üzüm asmalarında erken budama yapılmaması uyarısında bulundu.

Aslankaya, yaptığı açıklamada, üzümde miktar ve kaliteyi artırmak için budamanın tekniğine uygun ve zamanında yapılması gerektiğini söyledi.

Kış budamasında asmanın yaprağını dökmüş ve dinlenme döneminde olması gerektiğine dikkati çeken Aslankaya, "Bazı üzüm üreticilerimiz hasattan hemen sonra asma yaprağını dökmeden budama yapıyor. Zamansız yapılan bu budama, asmanın kış soğuklarından zarar görmesine neden olmaktadır. Bu dönemde asmada su ve besin maddesi faaliyeti devam etmektedir. " dedi.

Asmadaki budamanın yıllık sürgünlerin tamamen kahverengi olup odunlaştığı dönemden gözlerin uyanmasına 15 gün kalana kadarki dönemde yapılması gerektiğine anlatan Aslankaya, üreticilerimizin detaylı bilgiyi tarım ve orman müdürlükleri ile serbest ziraat mühendislerinden alabileceklerini kaydetti.