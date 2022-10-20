Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmalar sonrası bir adrese düzenledikleri operasyonda, Y.D. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun haberi! Samsun'da 3 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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