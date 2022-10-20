Samsun haberi! Samsun'da 3 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun haberi! Samsun'da 3 kilogram esrar ele geçirildi

20.10.2022 10:04
Samsun haberi! Samsun'da 3 kilogram esrar ele geçirildi

Samsun habere göre SAMSUN (AA) Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmalar sonrası bir adrese düzenledikleri operasyonda, Y.D. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Benzer suçlardan aranma ve kayıtlarının olduğu öğrenilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Samsun haberi! Samsun'da 3 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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