Son dakika haberi | Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

18.10.2022 14:18

Son dakika 3. sayfa haberi... - Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı Samsun'da Samsun, Ankara, Amasya, Trabzon ve Malatya merkezli 5 ayrı FETÖ soruşturması kapsamında örgütün yeni yapılanmasıyla ilgili Samsun'da 8, Ankara'da ise 1 kişi gözaltına alındı.

- Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da Samsun, Ankara, Amasya, Trabzon ve Malatya merkezli 5 ayrı FETÖ soruşturması kapsamında örgütün yeni yapılanmasıyla ilgili Samsun'da 8, Ankara'da ise 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun, Ankara, Amasya, Trabzon ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün yeni yapılanmasına yönelik yapılan takip ve çalışmalar doğrultusunda haklarında yada ailelerinde FETÖ kapsamında daha önceden işlem yapılmış olan şahıslara TC numaraları ile kartsız işlem yaparak finans sağladığı tespit edilen ve irtibatlı oldukları şahıslara yönelik bu saban Samsun il merkezinde 8, Ankara ilinde 1 olmak üzere 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ankara'da gözaltına alınan 1 kişinin ise Samsun'a getirileceği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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