İki muhtarlık binasının temeli atıldı - Son Dakika
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İki muhtarlık binasının temeli atıldı

19.10.2022 16:54

Samsun'da 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde, Atakum ve İlkadım ilçelerinde iki muhtarlık binasının temeli atıldı.

Samsun'da 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde, Atakum ve İlkadım ilçelerinde iki muhtarlık binasının temeli atıldı.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Muhtarlığı hizmet binasının temel atma töreninde konuşan Vali Zülkif Dağlı, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Ankara'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Muhtar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nin yapıldığına işaret eden Dağlı, muhtarların önemli bir görev üstlendiğini ve muhtarları önemsediklerini vurguladı.

Muhtarlığın kurumsal yapının temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Dağlı, "Vali, kaymakam ve ardından muhtarlarımız gelir. Neden? Çünkü kendi mahallelerinde, büyükşehir olmayan illerde köylerinde, köyün her yönünde gidişatından, genel durumundan emniyet ve asayiş başta olmak üzere sorumlular." diye konuştu.

Dağlı, Samsun'da İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Muhtarlığıyla birlikte iki muhtarlık binasının temelinin atıldığını belirterek, muhtarlık binalarının da hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de muhtarlarla yakın iş birliği içinde mesai yaparak mahallelerin yaşam standartlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 40 metrekarelik kullanım alanı bulunan 215 bin lira yapım maliyetli Büyükoyumca Mahallesi Muhtarlığı binasının temeli dualarla atıldı.

Programa, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit ile vatandaşlar katıldı.

Törenin sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleşen Muhtar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nin canlı yayını dev ekrandan izlendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İki muhtarlık binasının temeli atıldı - Son Dakika

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