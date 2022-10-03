Samsun haberi... Samsun'da Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü kazada yaralandı - Son Dakika
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Samsun haberi... Samsun'da Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü kazada yaralandı

03.10.2022 10:08

Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'da Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü kazada yaralandı Samsun'da meydana gen trafik kazasında Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü yaralandı.

Samsun'da Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü kazada yaralandı

SAMSUN - Samsun'da meydana gen trafik kazasında Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü Selahattin Dirican idaresindeki 55 BU 790 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçti. Su kanalına giren araç menfeze çarparak durdu. Kazada yaralanan Selahattin Dirican, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, İlkadım, Samsun, Ladik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun haberi... Samsun'da Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü kazada yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haberi... Samsun'da Ladik İlçe Seçim Kurulu Müdürü kazada yaralandı - Son Dakika
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