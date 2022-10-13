18 öğrenci yurdunda KBRN tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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18 öğrenci yurdunda KBRN tatbikatı yapıldı

13.10.2022 23:26

Samsun'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde il genelindeki 18 öğrenci yurdunda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde il genelindeki 18 öğrenci yurdunda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında İlkadım Kız Yurdu Müdürlüğü'ndeki tatbikat öncesi Vali Zülkif Dağlı ve beraberindeki heyet, AFAD tırında tatbikat hakkında bilgilendirildi.

Daha sonra senaryo gereği kimyasal sabotaj saldırısı gerçekleştirilmesi üzerine yurt binasından kız öğrenciler tahliye edildi. Bina içinde saldırıdan etkilenen bir öğrenci ile bir yurt personelinin kurtarılması için A düzeyindeki kıyafetlere sahip personel yer tespitinde bulundu. B düzeyinde kıyafetlere sahip ekipler ise yerleri tespit edilmiş yaralıları maske takarak binadan çıkardı.

Yaralılar bahçede oluşturulan stantlarda arındırma işleminin ardından ambulanslara taşındı. Ekiplerin de arındırılmasının ardından tatbikat sona erdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında söz konusu tatbikatın gerçekleştirildiğini söyledi.

Samsun genelinde saat 21.00 itibarıyla 18 yurtta 17 bin öğrenci ve 500 personeli kapsayan tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Dağlı, " KBRN gerçekten önemli bir konu kimyasal, biyolojik, radyoaktif manasında bilinmesi gereken bir konu. Öğrencilerimizde bu farkındalığı uyandırdık. Böyle bir durumda nasıl davranılacağını hem öğrencilerimiz hem yurt personelimiz öğrenmiş oldu. Bizim temennimiz böyle olaylarla hiçbir şekilde karşılaşılmamız. Ancak hazır olmamız oldukça önemliydi. Güzel bir tatbikat oldu." diye konuştu.

Arama kurtarma teknisyeni ve KBRN ekip sorumlusu Abdullah Ertural da senaryo hakkında bilgi vererek, tatbikata 14 kişilik teknik ekip ile birlikte toplam 30 kişinin katıldığını söyledi.

Vali Dağlı'ya Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci eşlik etti.

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Kaynak: AA

Samsun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 öğrenci yurdunda KBRN tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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