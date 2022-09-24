Son dakika haberi | AYVACIK AÇIKLARINDA GÖÇMEN TEKNESİ BATTI: 4'Ü ÇOCUK, 6 ÖLÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi | AYVACIK AÇIKLARINDA GÖÇMEN TEKNESİ BATTI: 4'Ü ÇOCUK, 6 ÖLÜ

24.09.2022 13:31

Son dakika haberler... ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AYVACIK AÇIKLARINDA GÖÇMEN TEKNESİ BATTI: 4'Ü ÇOCUK, 6 ÖLÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | AYVACIK AÇIKLARINDA GÖÇMEN TEKNESİ BATTI: 4'Ü ÇOCUK, 6 ÖLÜ - Son Dakika
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