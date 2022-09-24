Sahil Güvenlik Komutanlığı , bugün sabah saatlerinde Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | AYVACIK AÇIKLARINDA GÖÇMEN TEKNESİ BATTI: 4'Ü ÇOCUK, 6 ÖLÜ - Son Dakika

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