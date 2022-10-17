Samsun haberleri! Havza'da 12 ustaya Usta Öğretici Belgesi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun haberleri! Havza'da 12 ustaya Usta Öğretici Belgesi verildi

17.10.2022 17:26
Samsun haberleri! Havza'da 12 ustaya Usta Öğretici Belgesi verildi

Samsun gündem haberi | Havza Mesleki Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan İş Pedagojisi kursunu başarıyla bitiren 12 ustaya Usta Öğretici Belgeleri verildi.

Havza Mesleki Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan İş Pedagojisi kursunu başarıyla bitiren 12 ustaya Usta Öğretici Belgeleri verildi.

Havza Mesleki Eğitim Merkezinde açılan 40 saatlik İş Pedagojisi Kursu tamamlandı.

Kursiyerler için düzenlenen belge töreninde konuşan Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, mesleki eğitimin öneminin her geçen gün daha fazla anlaşıldığını ifade etti.

Şahin, "Sanayimizin ihtiyacı olan yetişmiş ara eleman eksiğinin giderilmesi için bu tür kursları önemsiyoruz. Maalesef artık ustalarımız çırak bulmakta zorlanmaktalar. Şimdi gençlerimiz sanayiden uzak duruyor. İyi ustaların yetişmesi için mesleki eğitim önemli." dedi.

Havza Mesleki Eğitim Müdür Vekili Muharrem Kırımlı da açılan kursta eğitim psikolojisi, iletişim becerileri ve iş güvenliği konularında 40 saat eğitim verildiğini kaydetti.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 12 kişinin usta öğretici belgesi almaya hak kazandığını belirten Kırımlı, iş pedagojisi kursuna, ustalık belgesi olan kişilerin yanı sıra meslek lisesi ile meslek yüksekokulu mezunlarının da başvurabileceklerini söyledi.

Ustalara belgelerini Havza Mesleki Eğitim Müdür Vekili Muharrem Kırımlı ve Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin teslim etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haberleri! Havza'da 12 ustaya Usta Öğretici Belgesi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:21 Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 23:38:16. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun haberleri! Havza'da 12 ustaya Usta Öğretici Belgesi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement