Samsun haberleri! Havza'da 12 ustaya Usta Öğretici Belgesi verildi

Havza Mesleki Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan İş Pedagojisi kursunu başarıyla bitiren 12 ustaya Usta Öğretici Belgeleri verildi.

Havza Mesleki Eğitim Merkezinde açılan 40 saatlik İş Pedagojisi Kursu tamamlandı.

Kursiyerler için düzenlenen belge töreninde konuşan Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, mesleki eğitimin öneminin her geçen gün daha fazla anlaşıldığını ifade etti.

Şahin, "Sanayimizin ihtiyacı olan yetişmiş ara eleman eksiğinin giderilmesi için bu tür kursları önemsiyoruz. Maalesef artık ustalarımız çırak bulmakta zorlanmaktalar. Şimdi gençlerimiz sanayiden uzak duruyor. İyi ustaların yetişmesi için mesleki eğitim önemli." dedi.

Havza Mesleki Eğitim Müdür Vekili Muharrem Kırımlı da açılan kursta eğitim psikolojisi, iletişim becerileri ve iş güvenliği konularında 40 saat eğitim verildiğini kaydetti.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 12 kişinin usta öğretici belgesi almaya hak kazandığını belirten Kırımlı, iş pedagojisi kursuna, ustalık belgesi olan kişilerin yanı sıra meslek lisesi ile meslek yüksekokulu mezunlarının da başvurabileceklerini söyledi.

Ustalara belgelerini Havza Mesleki Eğitim Müdür Vekili Muharrem Kırımlı ve Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin teslim etti.