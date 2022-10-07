Samsun haberleri | Havza TSO'da seçimin ardından meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Samsun haberleri | Havza TSO'da seçimin ardından meclis toplantısı yapıldı

07.10.2022 14:14
Samsun haberleri | Havza TSO'da seçimin ardından meclis toplantısı yapıldı

Samsun gündem haberi: Yapılan seçimle belirlenen Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yapılan seçimle belirlenen Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Havza TSO toplantı salonunda Mustafa Başaran'ın başkanlığında gerçekleştirilen oylama ile yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

Havza TSO Yönetim Kurulu Erkan Acar başkanlığa, Yakup Akekin başkan yardımcılığına, Dursun İkiz saymanlığa, Yusuf Alper Gedik ve Recep Teber de üyeliklere seçildi.

Havza TSO Meclis Başkanlığına Mustafa Başaran, başkan yardımcılığına Mustafa Köse, katipliğe Yahya Ayan, hesap inceleme komisyonu üyeliklerine de İlyas Yüksel ve Saffet Ergin getirildi.

Ayrıca toplantıda meclis komitelerine seçilen üyelerden disiplin kurulu seçimi de gerçekleştirildi.

Erkan Acar, yeni projeler ve mevcut OSB çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek, "Yönetim kurulumuz ve şahsım adına bize bu görevi yeniden layık gören üyelerimize teşekkür ederim. Kalfalık dönemi genelde hizmetlerin yavaşladığı dönem olarak nakledilir fakat bizler aynı hız ve azimle ilçemiz esnafı ve odamız üyelerinin kazanımları için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Başaran da yeni dönemde yeni projeler hayata geçireceklerini dile getirerek, "İlçemizin kazanımları için yönetim ve meclis üyelerimizle istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstihdama ve devletin üyelerimize sağlayacağı desteklerden faydalanabileceği danışma ve AR-GE ofisi gibi birimleri hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Mustafa Başaran, Yusuf Alper, Erkan Acar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haberleri | Havza TSO'da seçimin ardından meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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