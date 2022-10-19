Samsun haberleri: Samsun'da 25 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun haberleri: Samsun'da 25 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

19.10.2022 10:18
Samsun haberleri: Samsun'da 25 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Samsun haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 25 kilo 750 gram esrar ile 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 25 kilo 750 gram esrar ile 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 25 kilo 750 gram esrar ile 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adreste bulunan 1'i yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Samsun haberleri: Samsun'da 25 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haberleri: Samsun'da 25 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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