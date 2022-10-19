Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun haberleri: Samsun'da 25 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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