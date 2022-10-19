Samsun haberleri: Samsun'da bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına 5 gözaltı - Son Dakika
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Samsun haberleri: Samsun'da bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına 5 gözaltı

19.10.2022 14:26
Samsun haberleri: Samsun'da bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına 5 gözaltı

Samsun 3. sayfa haberi: Samsun'da bir kişinin sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.C.K.(32) 5 yerinden yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırganlar kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri bıçaklama olayıyla ilgili E.K., R.G., C.E., G.Ö. ile 17 yaşındaki M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan M.S. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun haberleri: Samsun'da bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haberleri: Samsun'da bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına 5 gözaltı - Son Dakika
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