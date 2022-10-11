Samsun haberleri | Samsun'da fuhuş operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun haberleri | Samsun'da fuhuş operasyonunda 10 zanlı yakalandı

11.10.2022 13:18
Samsun haberleri | Samsun'da fuhuş operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Samsun haber... Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 14 cep telefonu, Hint keneviri ve cam kavanozun içinde 25,45 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Samsun, Güncel, Son Dakika

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