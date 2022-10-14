"Tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı" suçları soruşturması kapsamında, kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde 12 Ekim'de 29 adrese düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun haberleri | Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

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