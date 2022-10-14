Samsun haberleri | Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun haberleri | Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı

14.10.2022 15:51
Samsun haberleri | Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı

Gelen Samsun haberine göre Samsun'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli salıverildi.

Samsun'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 17'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

"Tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı" suçları soruşturması kapsamında, kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde 12 Ekim'de 29 adrese düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kayseri merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri! Kayseri merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haberleri | Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
18:10 Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
16:39 Bakan Varank, vatandaşın sık sık telefon değiştirmesi hakkında konuştu: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 20:05:50. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun haberleri | Samsun'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 22 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement