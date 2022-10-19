İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 21 fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun haberleri... Samsun'da kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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