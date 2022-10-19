Samsun haberleri... Samsun'da kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun haberleri... Samsun'da kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir şüpheli yakalandı

19.10.2022 12:42
Samsun haberleri... Samsun'da kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Edinilen Samsun gelişmesine göre Samsun'da düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bafra ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 21 fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ş.H, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haberleri... Samsun'da kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haberleri... Samsun'da kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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