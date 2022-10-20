Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Aktürk idaresindeki 34 EVF 869 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Aktürk (35) ile eşi Sinem Aktürk (32) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Gökhan Aktürk'ün İstanbul Sultançiftliği'nde oto kiralama iş yeri sahibi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun haberleri! Samsun'da kazada karı-koca hayatını kaybetti - Son Dakika

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