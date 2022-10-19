Samsun haberleri | Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun haberleri | Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı

19.10.2022 22:56
Samsun haberleri | Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı

Samsun yerel gündem haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde, motosikletin park halindeki bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, motosikletin park halindeki bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bornova Caddesi'nde seyreden kurye Yasin Oran (16) yönetimindeki 55 KB 465 plakalı motosiklet, park halindeki 39 ABF 315 plakalı TIR'a yan tarafından çarptı.

Kazada yaralanan Oran, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Samsun, Güncel, Son Dakika

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