Samsun haberleri... Samsun'da motosiklet taksiyle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun haberleri... Samsun'da motosiklet taksiyle çarpıştı: 1 yaralı

13.10.2022 16:05
Samsun haberleri... Samsun'da motosiklet taksiyle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun haber: Samsun'da motosiklet ile taksinin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Samsun'da motosiklet ile taksinin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Meskenler Kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim U. idaresindeki 07 BJV 89 plakalı motosiklet ile Cem D.'nin kullandığı 55 T 0056 ticari taksi kazaya karıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun haberleri... Samsun'da motosiklet taksiyle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haberleri... Samsun'da motosiklet taksiyle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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