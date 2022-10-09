Samsun haberleri... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun haberleri... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

09.10.2022 18:39
Samsun haberleri... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun yerel 3. sayfa haberine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıs tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan U.K.(33) sağ bacağından yaralandı. Özel araçla arkadaşı tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Salgın döneminde hobi olarak başladığı su kabağı süslemesi mesleği oldu Salgın döneminde hobi olarak başladığı su kabağı süslemesi mesleği oldu
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun haberleri... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
17:02 "Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu ser ifadeler kullandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 21:11:12. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun haberleri... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement