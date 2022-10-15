Samsun haberleri: Samsun'da tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Samsun haberleri: Samsun'da tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor

15.10.2022 18:06
Samsun haberleri: Samsun'da tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor

Samsun gündem haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde tezgahlarda 'balık bolluğu' yaşanıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde tezgahlarda 'balık bolluğu' yaşanıyor.

Karadeniz'in derin sularında avlanan balıkçıların, eylül ayında kalkan yasaklardan sonra avladıkları balıklar ile tezgahlarda balık çeşitliliği oluşturuyor.

Tezgahlarda kilogram balık fiyatları, çinakop 70, mezgit 40, barbun 50, istavrit 60, büyük boy palamut 60, ufak boy palamut 40, hamsi 50, somon 70, alabalık 50 lira fiyat aralığında tezgahlarda satışa sunuluyor.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haberleri: Samsun'da tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haberleri: Samsun'da tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor - Son Dakika
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