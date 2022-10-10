Yayalara yönelik uygulama yapıldı - Son Dakika
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Yayalara yönelik uygulama yapıldı

10.10.2022 15:11

Samsun'da kavşaklarda trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için yayalara bilgilendirme yapıldı.

Samsun'da kavşaklarda trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için yayalara bilgilendirme yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan uygulamada, zabıta ve trafik polisleri görev aldı.

Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda uygulama yapan ekipler, trafik ışıklarına uymayan yayaları ikaz etti, "yayaların yükümlülükleri"ni içeren broşürler dağıttı.

Trafik kurallarını hatırlatan polisler çocuklara ise kırmızı düdük hediye etti.

YORUMLAR
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Otelin çatı katı alev alev yandı Otelin çatı katı alev alev yandı Yayalara trafik ışıkları uygulaması Yayalara trafik ışıkları uygulaması
Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayalara yönelik uygulama yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yayalara yönelik uygulama yapıldı - Son Dakika
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