Yayalara yönelik uygulama yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan uygulamada, zabıta ve trafik polisleri görev aldı.

Kaynak: AA

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