Samsun haberleri | Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun haberleri | Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

11.10.2022 17:33
Samsun haberleri | Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Samsun gelişmesine göre Samsun'un Atakum ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilal D'nin kullandığı 55 SS 360 plakalı kapalı kasa kamyonet, Samsun Ankara kara yolu Gürgendağ mevkisinde aynı yönde seyir halindeki Hasan Ö. idaresindeki 05 AAC 092 otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yolun kenarına devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Döndü Ö. (83) ile Hamide Ö. (53) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haberleri | Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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