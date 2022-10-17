"Üretimlerinde hassasiyet gösteren tüm işletmecilerimize ve ustalarımıza teşekkür ediyoruz. Tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmada gayret gösteren işletmelerimize bu belgeleri vermeye devam edeceğiz. Tüketicilerimizi korurken, işini layıkıyla yapan işletmeleri ödüllendirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Ali Kılıç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun haberleri: Terme'de örnek fırınlara Teşekkür Belgesi verildi - Son Dakika

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