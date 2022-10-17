Samsun haberleri: Terme'de örnek fırınlara Teşekkür Belgesi verildi - Son Dakika
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Samsun haberleri: Terme'de örnek fırınlara Teşekkür Belgesi verildi

17.10.2022 17:18
Samsun haberleri: Terme'de örnek fırınlara Teşekkür Belgesi verildi

Samsun gündem haberine göre Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, denetimler sonucunda tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmada gayretle çalışan fırınlara Teşekkür Belgesi verildi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, denetimler sonucunda tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmada gayretle çalışan fırınlara Teşekkür Belgesi verildi.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırınlarda gramaj, hijyen ve ruhsat denetimleri yaptı.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Kılıç, ekiplerin fırınların sağlık şartlarına uygunluğu, gramaj, hijyen kuralları, iş yeri ruhsatları konusunda eksiklikler bulunup bulunmadığını denetlendiğini aktardı.

Kılıç, denetimlerde eksikleri olan fırınların uyarıldığını, olmayanlara Teşekkür Belgesi verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üretimlerinde hassasiyet gösteren tüm işletmecilerimize ve ustalarımıza teşekkür ediyoruz. Tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmada gayret gösteren işletmelerimize bu belgeleri vermeye devam edeceğiz. Tüketicilerimizi korurken, işini layıkıyla yapan işletmeleri ödüllendirmeyi sürdüreceğiz."

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Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Ali Kılıç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun haberleri: Terme'de örnek fırınlara Teşekkür Belgesi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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