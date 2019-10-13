Son Dakika Haberleri: Samsun hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Samsun hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Samsun hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

45 dakika önce

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu (3)ŞEHİT PİYADE ONBAŞI YAVAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Baski Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu (3)

ŞEHİT PİYADE ONBAŞI YAVAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Baski Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Bekar olan Şehit Piyade Onbaşı Yavan için Havza ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kevser Camii'nde düzenlenen cenaze törenine şehit babası Dursun, şehit annesi Hanife Yavan, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Onbaşı Yavan'ın cenazesi bir süre top arabasında kortej eşliğinde taşındıktan sonra Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Samsun hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:06 Kaynak: DHA
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