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SAMSUN Hapis cezasını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

44 dakika önce

Hapis cezasını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştıSamsun'da, geldiği adliyede çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğunu öğrenen Şerif G.,(30) görevlilerin polis çağırdığını anlayınca kaçmaya kalkıştı.

Hapis cezasını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı
Samsun'da, geldiği adliyede çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğunu öğrenen Şerif G.,(30) görevlilerin polis çağırdığını anlayınca kaçmaya kalkıştı. Kapalı kapıyı kırarak adliyeden dışarı çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde Samsun Adliyesi'nde meydana geldi. Adliyeye gelen Şerif G., ön büro memurluğundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğunu öğrendi. Görevliler, acil çağrı butonuna basarak polis çağırmak istedi. Ancak çağrı butonu çalışmayınca, görevli koridorda polis ekibi aramaya başladı. Bu sırada yakalanacağını anlayan Şerif G., memurun elinden kimliği alarak koşmaya başladı. Adliyenin çıkış kapısının kapalı olduğunu gören Şerif G., kapıyı kırarak dışarı çıktı. Kaçmaya çalışan Şerif G., çevredeki polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu'na teslim edilen Şerif G., işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Şerif G.'nin 2 yıl önce Samsun- Ankara karayolu üzerinde kasklı ve silahlı şekilde 4 ayrı benzin istasyonundan gasp ve yağma olayına karıştığı öğrenildi. Şerif G. Hakkında adliyenin kapısını kırdığı gerekçesiyle kamu malına zarar vermek suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
SAMSUN Hapis cezasını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:38 Kaynak: DHA
Samsun, Polis, Güncel
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